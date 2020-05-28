Балканская наркокартельная война в Киеве: киллеры задержаны

Видеозапись с камеры наблюдения, а также детали покушения на жизнь 37-летнего гражданина Черногории Питера Радуй Звице вечером во вторник на столичном Печерске опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Вчера на Печерске киллеры, которые приехали из одной из балканских стран, расстреляли гражданина Черногории. Мужчина получил пять пулевых ранений, из которых три - в грудную клетку, и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в реанимацию. Сейчас он находится под охраной полицейских", - написал Геращенко.

По его словам, наемники покинули место преступления на автомобиле Smart, который они позже попытались сжечь, но неудачно.

В то же время, полицией был немедленно объявлен план "Перехват".

"Благодаря быстрым и решительным действиям сотрудников Департаментов стратегических расследований и Уголовного розыска Национальной полиции пятеро подозреваемых в организации и исполнении этого покушения были задержаны ночью. Ими оказались граждане Сербии, Черногории и Македонии, один из которых находится в международном розыске за убийство на заказ. Сотрудники полиции продолжают выявлять всех лиц, возможно причастных к данному преступлению", - добавил замминистра.

Вооруженное нападение на иностранца было совершено прямо на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские Липки", рядом с кафе по адресу Драгомирова, 15, где тот живет вместе со своими родными.

Двое неустановленных мужчин совершили несколько выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия в сторону иностранца, сели в автомобиль марки Smart и уехали с места преступления.

Позже этот автомобиль был обнаружен примерно в одном квартале от места стрельбы. Преступники облили его легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Следователям удалось изъять из автомобиля пистолеты марок "Чезет" и "Форд", патроны к ним, а также пулемет "Скорпион".

На опубликованном им видео также видно, как злоумышленники, выйдя из своего автомобиля, погнались за жертвой и выпустили в мужчину несколько пуль.

Подозреваемые в совершении преступления были задержаны в Одессе. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии.

Влиятельными мафиозными группировками Черногории, занимающиеся контрабандой кокаина с территории Южной Америки в Европу, считаются кланы "Кавач" и "Шкаляры", происходящих из города Котор на берегу Адриатического моря.

Согласно сообщениям СМИ, изначально они действовали совместно, но после скандального исчезновения партии весом в 200 кг кокаина в испанской Валенсии в 2014 году, между картелями начала вестись настоящая война. Журналисты насчитали, что ее жертвами за последние пять лет стали около 40 человек с обеих балканских кланов.







