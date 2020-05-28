Зеленский определил стратегическую цель реформ: подписан системный документ

Президент Владимир Зеленский подписал Указ “О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год” № 203/2020, сообщает Офис Президента.

Как сообщили в Офисе, Годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

"Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля", - говорится в сообщении.

У Зеленского добавили, что главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.

"Реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных ГНП, должна еще больше приблизить Украину к Альянсу", - резюмировали в Офисе.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина подготовила всю необходимую военную базу для того, чтобы присоединиться к Партнерству расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership).

Однако в НАТО пока не готовы принять решение о присоединении Украины к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership).







