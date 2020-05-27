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В Украину с 30 мая возвращается большой футбол, заверил Минздрав

Минздрав Украины разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент  Андрей Павелко.

"Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что МУАФинздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.

Большое спасибо министру, заместителю министра и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований.

Прошу членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований. Новых побед украинскому футболу!" - написал он.



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