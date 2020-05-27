В Украину с 30 мая возвращается большой футбол, заверил Минздрав

Минздрав Украины разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Андрей Павелко.
"Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что МУАФинздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.
Большое спасибо министру, заместителю министра и главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований.
Прошу членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований. Новых побед украинскому футболу!" - написал он.