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Криминальная Украина: за преступления судят полицейских

В Черкасской области будут судить двух полицейских, которые отвезли на кладбище потерпевшего, били и требовали деньги за за непривлечение его к уголовной ответственности за преступление, которого он не совершал. Об этом сообщает ГБР.

“В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух полицейских одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области. Правоохранители обвиняются в разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, превышении власти или служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и вымогательстве неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 года полицейские задержали одного из местных жителей за якобы совершение уголовного преступления. Завладев имуществом гражданина и используя наручники, правоохранители отвезли пострадавшего на местное кладбище, где начали бить и требовать деньги за непривлечение его к уголовной ответственности за преступление, которого он не совершал.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.


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В Украине с начала года на сбыте наркотиков задержали 5 полицейских.

"За четыре месяца 2020 года в порядке статьи 208 УПК Украины за совершение уголовного преступления, предусмотренного статьей 307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - ред.), задержаны 5 сотрудников полиции", - говорится в ответе на запрос.


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Напомним, следователи ГБР Киева арестовали двух бывших работников Кагарлицкого отделения полиции по делу об изнасиловании и пытках в отношении женщины-свидетеля.



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