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Сегодня, 13:00
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Сейчас в мире пираты удерживают более 370 украинских моряков

В мире пиратами сегодня удерживается 371 украинский моряк. Более 300 из них - арестованы в Греции, Турции и Италии. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал руководитель проектов благотворительной организации "Фонд помощи морякам "Ассоль" Андрей Шевченко.

"В плену у нигерийских пиратов на сегодняшний день, если мне память не изменяет, один моряк украинский. По разным причинам - аресты и так далее. В Греции, Турции и Италии - там около 300 наших соотечественников находится. Соответственно, кто-то из них уже осужден, кто еще ждет суда. Основные обвинения - это перевозки нелегальных мигрантов. И еще где-то около 50 человек по всему миру с теми или иными различными проблемами. То же самое и Ливия. Там 18 человек - это "RUTA" и "Captain Khayyam" экипажи. Экипаж "Tecne" , 2 человека, в Нигерии", - сказал Андрей Шевченко.

Он отметил, что моряков "Captain Khayyam" удерживают уже 4 года, а моряков танкера "RUTA" - 3 года.

Напомним, о цене выкупа для освобождения семерых украинских моряков из плена договаривались два месяца.



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