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Переселенцы наконец-то могут голосовать на местных выборах по месту фактического проживания

Центральная избирательная комиссия одобрила новый порядок изменения избирательного адреса, который дает возможность внутренне перемещенным лицам голосовать на местных выборах по месту фактического проживания. Такое решение приняли на заседании Центральной избирательной комиссии.

"Это знаковый документ в истории ЦИК, он прошел большое обсуждение, обсуждался в кругах специалистов, обсуждался представителями общественности. Вместе мы писали этот документ, открывающий возможности голосовать временно перемещенным лицам, что делает их частью территориальных общин, где они фактически проживают. Мы учли почти все пожелания, сделали все, чтобы документ отвечал тем чаяниям, которые сегодня есть у граждан - участвовать в местных делах", - сказал заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

Решение было поддержано 16 членами ЦИК. Отмечается, что постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, ЦИК подготовила предложения по упрощению избирательного законодательства - по совершенствованию местных выборов и нескольких других законодательных актов.



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