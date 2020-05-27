Коронавирус уже инфицировал почти 5,5 млн людей, 346 тис из которых умерли

Общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 346 232 человека. В свою очередь, выздоровели 2 231 738 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 5 495 061 инфицированных.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 98 220 человек, Великобритании — 36 996, в Италии — 32 877, Испании — 26 834, Франции — 28 460 и в Бразилии — 23 473. В Китае в целом — 4638, за последний месяц зафиксирован один летальный случай.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 662 302), Бразилия (374 898), Россия (353 427), Великобритания (262 547), Испания (235 400), Италия (230 158), Франция (183 067), Германия (180 600) и Турция (157 814).





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В Украине 26 мая зафиксировано уже более 21,5 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает МОЗ.

Так, в целом в Украине зафиксировано 21 584 случаев COVID-19. За сутки - 339 новых случаев, что больше, чем сутками ранее.

С начала пандемии в Украине умерли 644 человека.

Количество оправившихся от болезни достигло 7 575 человек.

Из 21 584 подтвержденных в Украине случаев COVID-19 1581 выявлено у детей, а 4183 - у медиков.

Всего в Украине исследовано 301 736 образцов методом ПЦР.

"В целом заболели 1581 ребенок и 4183 медика. На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1318 детей и 3 405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6 736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медика", - добавили в ЦОЗ.

Начиная с 22 мая в Украине продлили карантин на месяц — до 22 июня, с поэтапным ослаблением противоэпидемических ограничений. В частности, с понедельника в Киеве и Харькове утром возобновил работу метрополитен, чуть позже открылось метро и в Днепре.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.





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Детские лагеря в Украине возможно открыть только на последнем этапе выхода из карантина, для того, чтобы риск инфицирования детей был минимальный. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим об открытии детских лагерей и конкретно об "Артеке", то это возможно открытие только на последнем этапе выхода из карантина, так как важно, чтобы риск инфицирования был практически минимальный, если мы говорим о наших детях. То, что касается рекомендаций, то перед открытием заблаговременно они будут предоставлены Министерству здравоохранения", - отметил он.







