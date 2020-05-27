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ГБР берет штурмом музей, директор жалуется в полицию, Зе молчит

В музее Ивана Гончара заявили, что сотрудники Государственного бюро расследований взломали двери и ворвались в музей, не предоставив соответствующего решения суда. Директор музея - Петр Гончар - подал заявление в полицию о повреждении имущества, сообщает пресс-служба музея.

Сообщается, что 26 мая в 11:00 состоялась презентация для прессы коллекции картин семьи Порошенко, которая будет открыта на обозрение общества по завершению карантина в Киеве.

“Позже произошло незаконное вторжение правоохранительных органов к постройке музея. Без решения суда. Представители ГБР заблокировали вход и препятствуют попаданию директора (Петра Гончара — ред.) В помещение музея, в частности в зал с выставкой. Следователи ворвались в здание, взломав входную дверь. Директором музея было подано заявление в полицию о повреждении имущества”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что представители ГБР препятствовали попаданию руководства музея и журналистов в помещение. Впоследствии директору музея удалось попасть внутрь где ГБР описывало коллекцию и все фиксировало.

В музее Гончара требуют объяснений этих действий от власти.

В пресс-службе ГБР сообщили, что в музее проводились следственные действия.

“Картины целы. Декларации изъяты. Директор музея с адвокатами. Представители ГБР уехали”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко, 26 мая не явился на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о контрабанде через границу Украины коллекции из 43 картин всемирно известных художников. Однако картины со всеми необходимыми документами обнаружились в музее Ивана Гончара. Потому музей и штурмовали, чтобы забрать эти документы. Картины оставили. Порошенко в музее не застали. Скандал обеспечили. Президент пока отмалчивается.



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