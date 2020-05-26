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Политика / Криминал
Вчера, 21:17
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Подозреваемому в убийстве Гандзюк продлили арест на два месяца

Ходатайство прокуроров в отношении подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк удовлетворено судом.

Подозреваемому в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексею Левину 25 мая продлили арест. Он будет находиться под стражей еще два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе генерального прокурора.

"Сегодня следственный судья Печерского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил до июля меру пресечения Левину в виде содержания под стражей", - сказал источник.

Он также отметил, что расследование дела Гандзюк завершено и Левин ознакамливается с материалами уголовного производства.

Напомним, в 2018 году неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой возле дома. Она умерла 4 ноября 2018 года. Следствие установило, что Левин получил заказ от Владислава Мангера на организацию нападения на Гандзюк, которая якобы мешала внедрять схемы по незаконной вырубке леса, а также подрывала авторитет Мангера в области.

Ранее в СБУ сообщили о завершение досудебного расследования убийства Гандзюк.

Кроме того, Алексей Левин отказался от дачи показаний и проведения с ним следственных действий.

Фото: Громадське

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