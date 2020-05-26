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Вчера, 20:40
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Спецназ ворвался в музей Ивана Гончара чтобы поймать Порошенко на нарушении закона

Презентация выставки картин семьи Порошенко, которые они после карантина выставили в свободный доступ в музей Ивана Гончара, обернулась жестоким стыдом за страну и тех, кто находится на властных должностях.
Вооруженный до зубов спецназ Государственного бюро расследований совершил нападение на Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара». Это - одно из лучших музейных заведений страны.
Эти "правоохранители" публично унижали его директора Петра Гончара, долгое время не пропуская его в помещение.
Об этом говорится в сообщении партии «Европейская солидарность», распространенном на сайте политсилы.
Как сказано в сообщении, ГБР осуществило попытку похитить частную коллекцию картин Порошенко, которую семья, проведя презентацию для СМИ, выставила для свободного доступа посетителей после завершения карантина.
Спецназовцы совершили нападение на журналиста и препятствовали народным депутатам в выполнении своих обязанностей.
ГБР не имеет санкции суда ни на проникновение в помещение, ни тем более на арест коллекции. Ночью или завтра они будут пытаться это получить задним числом, сообщается на сайте.
Адвокаты Петра Порошенко дадут правовую оценку бандитским действиям ГБР подадут соответствующие иски и жалобы. Правозащитники уже подали четыре заявления в полицию.
Как сообщалось, спецназ Государственного бюро расследований грубо ворвался в помещение Музея Ивана Гончара, где сегодня открылась экспозиция художественных произведений из коллекции семьи Порошенко.

Джерело: Главком

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