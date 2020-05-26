Ослабление карантина: а как в других странах?

В мире началось ослабление карантинных мероприятий. Одна страна за другой снижает требования к поведению людей во время карантина, постепенно возвращаясь к нормальной жизни. Как это происходит в разных странах?

Правительство Испании 25 мая на межведомственном совещании по активизации туризма в летние месяцы приняло решение отменить карантин для иностранцев с 1 июля.

Испания

Испания - вторая по посещаемости страна в мире, сюда приезжают в среднем около 80 млн человек в год. На туризм приходится более 12% валового внутреннего продукта страны, на эту сферу также приходится значительная доля рабочих мест

Испания закрыла границы для иностранных граждан в марте, чтобы справиться с пандемией COVID-19. Как сообщалось, с 15 мая все прибывающие в страну из-за рубежа должны находиться на карантине в течение 14 дней.

По последним данным, в Испании подтверждено 282 тыс. случаев COVID-19, более 28 тыс. человек с момента вспышки скончались. Общее число зараженных в мире превысило 5,5 млн, свыше 347 тыс. человек умерли. На первом месте в мире по числу зараженных находятся США, на втором - Бразилия, на третьем - Россия.

Правительство Испании объявило десятидневный траур по жертвам коронавируса.

Чехия

В Чехии с 25 мая снято подавляющее большинство социальных ограничений, действовавших с середины марта из-за распространения коронавируса. Это связано с улучшением эпидситуации в стране.

Поэтапное снятие ограничительных мер началось в стране с 20 апреля. Со вчерашнего дня снято требование предохранять на улице органы дыхания. Обязанность носить медицинские маски на неопределенное время сохранится в закрытых общественных помещениях: в магазинах, а также для пассажиров общественного транспорта.

Бразилия

Число новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии составило 376 669. Об этом свидетельствуют опубликованные накануне вечером данные официальной статистики. При этом количество смертей достигло 23 522.

Эпицентром распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица. Вторым регионом по числу заразившихся стал Рио-де-Жанейро, затем следует северо-восточная Сеара.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля - на следующий день после окончания традиционного карнавала - занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США.

Германия

Германия с 25 мая перешла на новый этап смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Почти во всех землях снова открыты рестораны. Отели, гостиницы и хостелы уже доступны для туристов в Гамбурге, Гессене, Рейнланд-Пфальце, Сааре, Саксонии и Тюрингии, а также в Бремене, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии, Шлезвиге-Гольштейне.

Кроме того, открываются кинотеатры и бассейны. Зрители, если они не являются членами одной семьи, должны соблюдать дистанцию в 1,5 м. Работники обязаны носить защитные маски. Руководство кинотеатров должно будет записывать личные данные граждан, чтобы в случае необходимости отследить цепочки заражений.

По всей Германии по-прежнему действуют правила социальной дистанции. В этой связи в ресторанах столы расставлены на удалении минимум в 1,5 м. Во многих местах нанесена маркировка, указывающая путь следования или места в очереди.

Бассейны и сауны в отелях закрыты. По-прежнему не работают бары, кальянные. Когда они смогут открыться, пока не известно. Под запретом до 31 августа остаются массовые мероприятия, такие как народные праздники, спортивные состязания со зрителями, крупные концерты, фестивали.

Источник: Белта