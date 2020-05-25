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Общество / Криминал
Вчера, 14:13
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За изнасилование и пытки в Киевской области задержали полицейских, отдел расформирован

В последнее время подзабыта "новая полиция" - она ​​вернулась к методам прошлых лет, которые не единичны и, чем дальше, тем страшнее.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по факту изнасилования и избиения.
По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая 2020 оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.
Кроме этого, правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который у это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа.
Сейчас следователями ГБР готовится сообщение о подозрении задержанным и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия с целью получения всех доказательств, а также устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - Киевское областное управление ДВБ Нацполиции.Досудове расследование осуществляется по фактам изнасилования (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины), пытки (ст. 127 Уголовного кодекса Украины) и превышения служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

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