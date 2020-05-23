Суд арестовал мужчину, убившего семь человек на Житомирщине, - появились новые детали

Спор давно знакомых людей, отягощённый употреблением алкоголя, помноженный на разные общественные взгляды, стал причиной трагедии на Житомирщине - мы сообщали об этом инциденте: арендатор водоема расстрелял своих гостей.

Жена мужчины, который расстрелял семь человек у озера в поселке Новоселица Житомирской области, заявила, что конфликт произошел из-за спора о службе в армии. Об этом она сказал в комментарии Сегодня в пятницу, 22 мая.

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала Ольга.

По ее словам, часть погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить.

Также сообщается, что единственный выживший в этой стрельбе сейчас находится на допросе.

В то же время, СМИ сообщили, что убийство связано с вымогательством за аренду пруда для ловли рыбы. Об этой же версии говорит брат задержанного.

В полиции есть своя версия. Как заявила УНИАН пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко, причиной убийства мог стать алкоголь.

Она сообщила, что все пострадавшие - люди (в возрасте с 1970-го до 1990 года рождения) между собой были давно знакомы, поддерживали отношения уже много лет.

"Приехали они к мужчине, который их расстрелял, еще задолго до трагедии, в ночь с 20 на 21 мая, и все было хорошо, поэтому мы не исключаем, что именно алкоголь мог стать одной из причин расстрела людей", - добавила она.

Как сообщили в МВД, в результате стрельбы погибли семь человек, один спасся бегством, убийца задержан. Известно, что среди погибших - действующие сотрудники Национальной гвардии Украины, военнослужащие, находившиеся на ротации, и волонтер.

Суд в Житомире избрал меру пресечения подозреваемому в расстреле семи человек в Попельнянском районе. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в субботу, 23 мая.

"Постановлением Королевского районного суда города Житомира 23 мая 2020 года подозреваемому в убийстве семи человек в Житомирской области применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", – говорится в сообщении.

Мужчина будет находиться под арестом два месяца – до 20 июля.

На суде подозреваемый был в бронежилете и каске.

Источник: Корреспондент