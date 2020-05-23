У Медведчука заявили о взрыве возле офиса и пострадавших, но полиция опровергает

Возле офиса Медведчука прошла акция, результатом которой стали довольно непонятные события. Представители нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявили о взрыве возле офиса на ул. Большая Васильковская, 23б в Киеве, где проходила акция Нацкорпуса.
В полиции опровергают информацию о взрыве, считая, что звук был вызван пакетами с краской и файерами.
На видео, которое распространилось в соцсетях, заметно много дыма и суетящихся людей.
Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин сказал: "Там проходила акция, там много чего было. Мы сейчас готовим заявление... Есть пострадавшие".
В то же время Нацкорпус опубликовал видео акции, где видно, что в ходе мероприятия националисты жгли файеры.
Руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин рассказал, что акция протеста была посвящена Дню героев, который в Украине ежегодно отмечают 23 мая.
"Надо напоминать врагам в такой день, что они враги, потому вышли под офис ОПЗЖ, чтобы напомнить, что они враги. Там было около 50 наемных охранников, они начали потасовку, у них были пиротехнические средства, но никто не пострадал. Акцию мы завершили".
Анна Страшок из отдела коммуникаций полиции Киева в комментарии заявила, что информацию о взрыве они "опровергают".
В то же время, о пострадавших информации нет, однако "ее проверяют".
"У здания активисты жгли файеры. Затем был звук, вероятно вызванный смесью с краской. Были задержаны несколько человек, точное количество пока уточняем. Они направлены в Печерское отделение полиции. Их действиям будет дана правовая оценка", -сообщила Страшок.
Позже пресс-офицер Печерского райотдела полиции Оксана Тищенко сообщила, что в райотдел доставили около 20 человек.
Источник: Украинская правда