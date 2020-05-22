В Киеве в рамках ослабления карантина готовятся к запуску метро

В Украине ослаблены карантинные меры. В частности, разрешено функционирование некоторых видов транспорта. Ожидается запуск метро.

По решению Кабмина с 25 мая заработает Киевский метрополитен. В Киевском метрополитене говорят, что заявление премьер-министра об возобновлении работы слышали, но на сайте Кабмина до сих пор не опубликован соответствующий документ.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

"Мы ждем, когда появится официальный документ с точной датой возобновления работы метрополитена в Киеве. Мы готовы открыться и готовы работать в обычном режиме. То есть, пассажиры должны будут строго соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности. На станциях, перронах и возле касс мы уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии. Будем максимально информировать пассажиров о мерах безопасности в метро всеми имеющимися каналами, в том числе и аудиозаписями. Мы готовы возобновить работу метрополитена и принимать пассажиров. Надеемся также на мощную поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима", – пояснила Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Будут ли ограничения на вход в вагоны, в столичном метрополитене пока не готовы ответить. Там ждут официальных документов со всеми требованиями, которые транспортники готовы выполнять.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что столичная подземка будет работать в обычном режиме, но при условии, что пассажиры будут строго соблюдать санитарные нормы и пользоваться услугами подземки при крайней необходимости.

В Госпродпотребслужбе Киева отмечают, что главными условием при запуске работы Киевского метрополитена будет соблюдение пассажирами безопасной физической дистанции. Второе требование – это обязательная дезинфекция всех помещений и подвижного состава. В метрополитене, кстати, заявляют, что проводят ежедневную дезинфекцию вагонов специальным средством, также обрабатываются дважды в день пассажирские зоны.

"На входах на станции будет проводиться выборочное измерение температуры пассажирам. Все они должны носить защитные маски и перчатки. Сейчас специалисты дискутируют о необходимости ограничения по количеству пассажиров в вагонах метро и салонах наземного городского транспорта: трамваях, троллейбусах и автобусах. Предлагается, что в вагонах метро и в наземном транспорте не должно быть стоящих пассажиров, только сидящие. Например, вагон метро рассчитан на 40-54 сидячих места. Сейчас специалисты дискутируют по этому вопросу, и будет ли введена такая норма для подземки – окончательно не известно", – рассказали в Госпродпотребслубе Киева.

За соблюдением правил на транспорте будут следить сотрудники метрополитена, "Киевпастранса" и выборочно Госпродпотребслужбы Киева.

Ранее сообщалось, что столичное метро будет работать уже без жетонов в кассах: проехать можно будет только по карточкам и проездным, а для разовой поездки необходимо будет воспользоваться QR-кодом.

22 мая на сайте Кабмина уже появился соответствующий документ об открытии метро (и других послаблениях карантина) - и не только в Киеве.