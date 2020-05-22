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В Житомирской области на отдыхе расстреляли семь участников АТО и волонтеров

Аэроснимок места трагедии с полицейского квадрокоптера
Facebook Антона Геращенко

Массовое убийство на Житомирщине всколыхнуло Украину. На отдыхе были расстреляны из охотничьего оружия семь человек, большинство - когда они спали. Среди погибших есть действующие военные Национальной гвардии Украины и киевский волонтер.

"Все погибшие – это участники АТО, добровольцы возрастом от 1990 г.н. самый молодой и 1970 г.н. старший. Все они жители Киева. Их было восемь – они приехали с целью отдыха еще 21 мая в 5 утра", – сообщила  пресс-служба Нацполиции Житомирской области.

Один человек остался жив - ему удалось убежать в лес, он же вызвал полицию. Сейчас он дает показания.

Сайт Dетектив-Info сообщил, что "речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (с позывным "Малек"/"Бородатый"), приписанном к гостомельской воинской части №3018 НГУ Виталии Вульчине, двух воинах с позывными "Финн" и "Скандер" (он же "Украинский татарин"), а также киевском волонтере Романе Ханенко "Гец") и сотруднике Киевского Национального авиационного университета Александре Белоусе", – говорится в публикации.

Случилось это следующим образом. Компания киевлян отдыхала на берегу пруда. Шестеро легли спать в сарайчике, а двое продолжили выпивать с арендатором водоема.
Около часа ночи арендатор пруда начал расстреливать гостей из охотничьего ружья. Он убил семерых человек, в том числе шестерых спящих, один сумел убежать и вызвать полицию.
Убийцей оказался 58-летний Анатолий Захаренко. Ему грозит пожизненное заключение.



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