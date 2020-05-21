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Вчера, 19:15
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Закон о банках подписан президентом - каковы его основные положения

Нацбанк Украины сообщил в Твиттере о подписании Зеленским закона о банках и объяснил основные вопросы закона.

  • Закон запрещает возвращать обанкротившиеся банки их владельцам. Суд не будет иметь права вынести такое решение.
  • Закон запрещает возвращать обанкротившиеся банки на рынок. Если суд отменит решение НБУ о выводе банка, ликвидация банка не прекращается, продажа активов и выплаты вкладчикам продолжаются.
  • Закон определяет процедуру получения денежной компенсации акционерами обанкротившихся банков. Акционер банка сможет пойти в суд. Если он докажет незаконность решения НБУ, тогда имеет право на компенсацию убытков. Размер компенсации определяется международным аудитором.
  • Закон изменяет процедуру обжалования решений НБУ о выводе банков. Суды не смогут брать на себя функции центрального банка. Они не смогут подвергать сомнению расчеты, оценки и выводы НБУ о банках.
  • Закон изменяет механизм передачи активов переходном и принимающем банка. Ранее такой процесс мог бы занять месяцы. Закон позволяет сделать все намного быстрее, в течение нескольких дней.
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