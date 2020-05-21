Закон о банках подписан президентом - каковы его основные положения

Нацбанк Украины сообщил в Твиттере о подписании Зеленским закона о банках и объяснил основные вопросы закона. Закон запрещает возвращать обанкротившиеся банки их владельцам. Суд не будет иметь права вынести такое решение.

Закон запрещает возвращать обанкротившиеся банки на рынок. Если суд отменит решение НБУ о выводе банка, ликвидация банка не прекращается, продажа активов и выплаты вкладчикам продолжаются.

Закон определяет процедуру получения денежной компенсации акционерами обанкротившихся банков. Акционер банка сможет пойти в суд. Если он докажет незаконность решения НБУ, тогда имеет право на компенсацию убытков. Размер компенсации определяется международным аудитором.

Закон изменяет процедуру обжалования решений НБУ о выводе банков. Суды не смогут брать на себя функции центрального банка. Они не смогут подвергать сомнению расчеты, оценки и выводы НБУ о банках.

Закон изменяет механизм передачи активов переходном и принимающем банка. Ранее такой процесс мог бы занять месяцы. Закон позволяет сделать все намного быстрее, в течение нескольких дней.

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