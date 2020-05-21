Google посвятил Дню вышиванки чудесный дудл

Сегодня в Украине празднуют День вышиванки. И хотя этот праздник пока не является официальным, он, как всегда, привлекает внимание не только украинцев, но и многих людей в мире - своей красотой, необычностью и абсолютной добровольностью празднования.

Поисковый сервис Google создал яркий дудл ко Дню вышиванки в Украине. Новая тематическая картинка появилась на главной странице поисковика.

На рисунке изображена девушка с рушником, на котором "вышит" логотип поискового сервиса. Также на картинке изображены цветы и птица в стиле вышиванки.

Традиционно День вышиванки отмечают в Украине в третий четверг мая. В 2020 году этот день выпал на 21 мая.

День вышиванки - неофициальный праздник, который начали массово отмечать в последние годы. Он появился как студенческая инициатива в 2006 году.

На то время студентка из Черновцов Леся Воронюк предложила одногруппникам и студентам ВУЗа в один день всем вместе надеть вышиванки. Ее поддержали студенты и преподаватели, а со временем и вся Украина.

Источник: Корреспондент