Украинские гроссмейстеры и любители разгромили шахматистов России

Сборная Украины разгромила команду России в суперфинале Мировой Лиги и крупнейшем Live Chess поединке в истории по шахматам во всех трех видах программы, сообщается на сайте Chess.com.

Этот поединок стал крупнейшим в истории. В нем могли принимать участие все желающие - от гроссмейстеров до любителей. В итоге, участие приняли более тысячи человек с каждой стороны.

Поединок проходил в трех программах - блице, быстрых и минутных шахматах – и во всех Украина одержала победу 808:396, 942:506 и 650,5:493,5 соответственно.







