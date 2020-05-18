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Вчера, 19:00
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Украинские гроссмейстеры и любители разгромили шахматистов России

Сборная Украины разгромила команду России в суперфинале Мировой Лиги и крупнейшем Live Chess поединке в истории по шахматам во всех трех видах программы, сообщается на сайте Chess.com.

Этот поединок стал крупнейшим в истории. В нем могли принимать участие все желающие - от гроссмейстеров до любителей. В итоге, участие приняли более тысячи человек с каждой стороны.

Поединок проходил в трех программах - блице, быстрых и минутных шахматах – и во всех Украина одержала победу 808:396, 942:506 и 650,5:493,5 соответственно.



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