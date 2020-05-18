Верховная Рада собирается узаконить двойное гражданство

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит в первом чтении законопроект №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". В случае необходимости, этот документ отправят на доработку, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета в понедельник, 18 мая.

"Я предлагаю оставить его в повестке дня. Если он будет нуждаться в доработке – такое решение примет Верховная Рада. Тем более, хочу напомнить, что это первое чтение", – заявил Разумков.

В свою очередь его первый заместитель, представителя президента в Раде Руслан Стефанчук отметил, что в этом законопроекте находится свое частичное воплощение инициатива президента Владимира Зеленского объединить 65 млн украинцев, проживающих по всему миру. Он напомнил, что документ нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев и с диаспорскими организациями.

"Относительно того, каким образом будут определяться страны, по которым будет определяться гражданство, то это четко прописано в данном проекте. Это не открытый перечень, а он будет утверждаться отдельно или Верховной Радой, или Кабмином", – сказал Стефанчук и заверил, что "это не будет волюнтаристский подход по признанию всех граждан, проживающих в других странах".

"Президент Украины поддерживает предложение рассмотреть в ближайшее время данный законопроект", – добавил первый вице-спикер.

Против вынесения законопроекта на рассмотрение парламента выступили фракции ВО Батькивщина и Европейская солидарность. Но в ходе голосования их требование было отклонено.

Напомним, 13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства". Документ разрешает некоторым категориям иностранцев не отказываться от своего гражданства при получении паспорта Украины.

Ранее Зеленский дал совет тем, кто считает себя "только русскими" на Донбассе. Значительная часть людей на неподконтрольных территориях Донбасса – "заблудшие", считает Владимир Зеленский.

"Есть мнение, что большинство людей (в ОРДЛО – ред.) хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть заблудшие. И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать: Россия сейчас раздает там свои нелегальные паспорта", – заявил Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, не нужно говорить на территории Украины, что "я россиянин и это моя земля".

"А если кто-то имеет украинский паспорт, а затем дополнительно берет российский, получая социальную поддержку и от нас, и оттуда, то этот человек сбился с пути. У меня нет морального права сказать "Фу"", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "не стал бы бороться за людей, которые считают себя только русскими".

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешил получать гражданство РФ в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей.

В ответ Владимир Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам.



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Законопроект о двойном гражданстве фактически легализует российские паспорта на оккупированных территориях Донбасса, даст возможность по сути признать кремлевские марионеточные оккупационные администрации и легализует их участие в украинских местных выборах. Об этом сказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в интервью журналистам "5 каналу".

"Очень четкая тактика сдачи национальных интересов и уничтожения украинской армии. Обратите внимание, что в повестке дня нет ни одного закона, касающегося экономики или врачей. Зато есть закон о гражданстве, который, по сути, легализует российские паспорта на территории Украины", – рассказала Геращенко.

Она напомнила, что аннексия украинского Крыма началась с незаконной паспортизации населения полуострова.

"Сегодня Путин пачками раздает на оккупированном Донбассе паспорта. И украинская власть заявляет при этом вполне серьезно, что она там собирается проводить выборы одновременно с местными выборами по всей территории Украины", – отметила Ирина Геращенко.

"А кто будет избирать украинскую власть там? Люди с российскими паспортами? Это просто будет легализация марионеточных режимов, это будет просто подыгрывание тезисам Кремля о "гражданском конфликте", и это будет полная сдача национальных интересов", – подчеркнула сопредседатель фракции "Европейская солидарность".







