Причуды статистики: куда идем, кому доверяем и насколько мы счастливы

По данным свежих соцопросов, 51% украинцев считают, что наша страна движется в неправильном направлении. При этом 68% считают себя счастливыми. Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Треть населения оценивают направление движения страны как правильное, а половина — как неправильное. При этом 17% респондентов затруднились ответить.

Как правило, более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».

В то же время по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 68% украинцев так или иначе считают себя счастливыми. Как сообщает LB.ua, респондентов спросили, считают ли они себя счастливыми людьми. В итоге 45% ответили утвердительно. Еще 23% ответили, что скорее да, чем нет.

Отрицательно на этот вопрос ответили 10%., еще 6% ответили, что скорее нет, чем да.

2% затруднились ответить.

При этом КМИС зафиксировал зависимость чувства счастья от пола, образования и возраста. Так, среди женщин счастливыми себя чувствуют 71%, а среди мужчин — 65%.

В свою очередь среди людей с высшим образованием счастливы 77%, а с неполным средним — 50%. Среди молодежи в возрасте 18-39 лет счастливы 82%, в группе от 40 до 59 лет — 64%, а в категории старше 60 лет — 55%.



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Рейтинг доверия среди политиков в Украине возглавляет Президент Владимир Зеленский, которому доверяют 57% граждан, и не доверяют - 37%.

"Рейтинг доверия среди политиков возглавляет В.Зеленский, которому доверяют 57% граждан, и не доверяют - 37%", говорится в сообщении «Рейтинга».

При этом, согласно результатам опроса, более трети респондентов не смогли оценить свой уровень доверия к Председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Премьер-министра Дениса шныряли. В общем Разумкова доверяют 25%, не доверяют - 33%, действующему премьеру доверяют только 14%, а 39% - не доверяют.

К всех политиков заметно преобладает недоверие, при этом сопредседателю депутатской фракции партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют - 57%; члену депутатской фракции партии "Голос" Святослава Вакарчука - 24% и 61% соответственно; голове депутатской фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 22% и 72%; експрезиденту, члену фракции партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко - 20% и 76%.



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Украинцы во время опроса социологической группы "Рейтинг" назвали лучшего и худшего президентов Украины, а также охарактеризовали их правления.

20% опрошенных назвали лучшим президентом Леонида Кучму, 16% отдали свои симпатии Владимиру Зеленскому. 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - Петр Порошенко, 9% - Виктор Янукович.

Меньше всего сторонников - 6% - оказалось у Виктора Ющенко.

В то же время 14% опрошенных ответили, что ни одного из шести президентов нельзя считать лучшим, еще 10% - затруднились ответить на этот вопрос.

Правления Кучмы и Зеленского опрошенные характеризовали преимущественно как эпоху развития - 41% и 33% соответственно. В то же время 26% охарактеризовали правление Зеленского как упадок.

49% оценили правления Порошенко как упадок, 27% имеют противоположное мнение и назвали его правления периодом развития.

36% украинцев оценили правление Виктора Ющенко как застой, еще 35% - как упадок.

Треть опрошенных оценили первый год президента Зеленского на отлично или хорошо, почти 40% - на удовлетворительно, около трети считают этот год ужасным. Больше всего недовольны Зеленским жители восточных регионов, старики, избиратели ОПЗЖ и Петра Порошенко.

Владимиру Зеленскому, согласно опросу, продолжают доверять 57% украинцев, 37% ему не доверяют. Также 33,8% среди всех опрошенных готовы поддержать его на президентских выборах, а ближайших конкурентов Зеленского - Юрия Бойко и Петра Порошенко - готовы поддержать 12% и 11,5% соответственно.

У премьера Дениса Шмыгаля рейтинг намного хуже, чем у президента Зеленского - только 14% доверяют ему, 39% не доверяют, а 36% не знают о существовании такого человека.



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"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 39,3% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,9% поддержали бы Юрия Бойко, 13,3% - Петра Порошенко, 8,6% - Юлию Тимошенко, 5,9% - Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% - не определились", - говорится в опросе.

Также сообщается, что почти как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75% среди избирателей поддержали бы действующего Президента, а 25% - проголосовали за Порошенко. Подобные результаты были бы и в случае выхода во второй тур Бойко и Тимошенко.

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 34% тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По пророссийскую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,1%, "Европейскую Солидарность" - 14,0%, "Батькивщина" - 9,2%, "Силу и честь" - 4,7% и "Радикальная партия" - 4,0%. Примерно по 3% готовы поддержать "партию Шария", "Украинская стратегию Гройсмана", "Свободу" и "Голос".



Справка

Опрос социологической группой "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Напомним, по данным КМИС если бы выборы Президента Украины проходили в конце апреля, то среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором - 42,6% украинцев готовы проголосовать за Владимира Зеленского.



