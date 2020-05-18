Годовщина депортации крымскотатарского народа: трагедия народа повторяется

Шесть стран - Украина, Эстония, Грузия, Латвия, Литва и Польша - сделали совместное заявление к годовщине депортации крымскотатарского народа. Они осуждают агрессивную политику РФ в отношении Украины и новые репрессии против крымскотатарского народа. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел к 76-й годовщине депортации крымскотатарского народа, сообщает пресс-служба МИДа Украины.

"76 лет назад, 18 мая 1944 года советскими карательными органами осуществлена преступная депортация крымскотатарского народа с территории его исторического проживания - Крыма - в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Министры сообщили, что только в первые годы изгнания умерла почти половина всех депортированных крымских татар.

"Трагедия крымскотатарского народа повторилась в 2014 году, когда Российская Федерация захватила и незаконно попыталась аннексировать Крым, который является неотъемлемой частью Украины. Не случайно Россия, глорифицирует сталинский тоталитарный режим, продолжает свою преступную политику в XXI веке во временно оккупированном Крыму: это запрет Меджлиса крымскотатарского народа, систематические репрессии, преследования и нарушения прав крымских татар, которые оказывали сопротивление российской вооруженной агрессии против территориальной целостности Украины. Это заставило тысячи крымских татар, коренной народ Крыма, покинуть свои дома и уехать на материковую Украину", - подчеркнули министры.

Они почтили память многочисленных невинных жертв сталинской депортации крымскотатарского народа.

"Выражаем поддержку крымскотатарскому народу в его борьбе за свои права. Отмечаем незыблемость суверенитета, территориальной целостности в международно признанных границах и политической независимости Украины. Осуждаем агрессивную политику РФ в отношении Украины и новые репрессии против крымскотатарского народа. Призываем Россию прекратить нарушение фундаментальных принципов международного права, в полной мере выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, и требования международного сообщества относительно деоккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Какие бы попытки не делала Россия для легитимизации оккупации полуострова, факт остается безоговорочным: Крым - это Украина", - говорится в заявлении министров.

Как сообщалось, власть Украины хочет создания международной площадки для переговоров по деоккупации Крыму, но не может прогнозировать, когда она появится и в каком формате.



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К 76-й годовщине депортации крымскотатарского народа, сегодня в разных уголках мира над дипломатическими учреждениями Украины развевается флаг крымскотатарского народа.

Так, крымскотатарский флаг с траурной лентой был поднят еще в ночь на понедельник на здании Постоянного представительства Украины в ООН.

Привлекли внимание к сегодняшней дате и дипломаты Украины в Соединенных Штатах.

“Сегодня в Посольстве Украины в США рядом с украинским государственным флагом подняли также крымскотатарский флаг с черной лентой. Мы помним жертв депортации крымскотатарского народа! Мы призываем международное сообщество обратить внимание на повторение трагической истории. Современная Россия, оккупировав Крым, преследует, запугивает, заключает, принудительно переселяет и убивает представителей крымских татар”, — говорится в сообщении в Facebook посольства Украины в США.

Присоединились и дипломаты в Германии.

“В Берлине сегодня гордо реет крымскотатарский флаг. Совместно чтим память жертв сталинской депортации! Напоминаем Германии, что Крым — это Украина. Призываем немецких друзей активнее приобщиться к деоккупации”, — написал в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Еще один украинский посол, Марьяна Беца, сообщила, что в знак солидарности крымскотатарский флаг с траурной лентой были размещены в Посольстве Украины в Эстонии.

Присоединилось и украинское посольство в Финляндии.



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С целью решения проблемных вопросов крымскотатарского народа Владимир Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе Президента, в составе которой будут крымские татары. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Чтобы эта рабочая группа давала нам предложения, мы обменивались этими предложениями и очень быстро двигались", - сказал Президент.

Зеленский напомнил, что по итогам договоренностей с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма - никаких проблем с выделением земли и строительством квартир нет. Глава Херсонской областной государственной администрации обеспечит выполнение этого поручения.

Поэтому Зеленский предложил обсудить в рабочей группе детали о выделении жилья для крымских татар.

Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть, Зеленский ждет от крымских татар проект этой мечети и готов поддержать его.

Также на админчерте Херсонской области и Автономной Республики Крым будет построен большой хаб.

"Чтобы люди, которые временно живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно другой вид, "витрину" нашей страны", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что рабочая группа должна рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.

Добавим, что лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев поддержал решение Президента о создании рабочей группы, которая будет заниматься проблемами крымских татар.



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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крымскотатарского народа. Он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Так, глава государства выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Он отметил, что очень важно, чтобы об этой трагической странице истории знали украинские дети. Именно поэтому образовательный проект “Всеукраинская школа онлайн” сегодня транслирует уроки, посвященные депортации крымских татар.

“Мы хотим построить государство, в котором каждый человек чувствует себя гражданином Украины. Я хотел бы, чтобы каждый чувствовал себя полноценным гражданином, не забывая об истории и о традициях своего народа. Мы хотим поддерживать вас не только на словах, а в действиях, на законодательном уровне”, — подчеркнул Зеленский, обращаясь к представителям крымскотатарского народа.

Также Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников.

Президент отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому Глава государства согласовал кандидатуру Эмине Джапаров на должность первого заместителя министра иностранных дел.







