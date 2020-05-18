Коронавирус. Самое важное за 18 мая

В понедельник общее количество инфицированных коронавирусом - более 4,7 млн человек, умерших от инфекции - 315 185 человек. Выздоровело - 1 733 963 человека. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего смертей зафиксировано в США - 80 397 человек, Великобритании - 34 716, в Италии - 31 908, Франции - 28 111 и в Испании - 27 563. В Китае в целом - 4 638.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 486 757), Россия (281 752), Великобритания (244 995), Бразилия (241 080), Испания (230 698), Италия (225 435), Франция (179 693), Германия (176 369) и Турция (149 435).



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В Украине зафиксировано уже 18 616 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом сообщается со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 18 616 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 325 инфицированных.

Вследствие болезни в целом умерли 535 человек, из них 21 - за последние сутки. Среди умерших - 27 медработников.

Средивсех умерших больше всего людей от 50-ти лет (86%).

5 276 человек выздоровели, из которых 160 - за последние сутки. В частности выздоровело 1355 медработников.

Всего в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР.

В общем заболели 1324 ребенка и 3650 медиков. На амбулаторном лечении 12 745 пациентов, из них 1090 детей и 2988 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5871 человек, из них 234 ребенка и 662 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек, в том числе один ребенок и 21 медик.

Напомним, более 60 стран, включая Украину, поддержали независимое расследование происхождения COVID-19.







