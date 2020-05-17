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Вчера, 23:00
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Во Франции арестовали организатора геноцида в Руанде, его разыскивали 26 лет

Во Франции арестовали главного подозреваемого в организации геноцида народности тутси в Руанде — Фелисьена Кабугу. Его обвинили в финансировании убийства около 800 тыс. людей еще 26 лет назад, сообщает Reuters.

Беглый 84-летний руандиец, за голову которого США назначили вознаграждение в $5 млн, проживал по фальшивым документам в квартире в Аньєр-сюр-Сен под Парижем. Его задержали силы жанжармерии в сотрудничестве с правоохранительными органами нескольких стран, среди которых США, Руанда, Бельгия и Великобритания.

Кабугу в 1997 году обвинили в семи преступлениях, среди которых — совершение геноцида и подстрекательство к участию в нем.

«Сегодня арест Фелисьена Кабуги — это напоминание о том, что виновные в геноциде могут быть привлечены к ответственности даже через двадцать шесть лет после их преступлений», — заявил главный прокурор трибунала ООН Серж Браммерц.

Двое других подозреваемых в организации геноцида — политик Огюстен Бизиман и солдат Протей Мпираня — до сих пор в розыске.


Что произошло в Руанде

По обвинению трибунала ООН, бизнесмен Кабуга в 1994 году профинансировал вооруженные отряды радикальных представителей народности хуту для геноцида народности тутси.

Геноцид длился около 100 дней и подпитывался пропагандой «Свободного радио и телевидения тысячи холмов», которым владел Кабуга. Он также закупал большие партии мачете и прочих сельскохозяйственных инструментов, которые использовали в качестве оружия для убийства.

Всего радикальные хуту убили около 800 тыс. людей, среди которых, кроме тутси, были и умеренные хуту.

Конец геноциду положил военный союз тутси и умеренных хуту, известный как «Руандийский патриотический фронт».

В 1994 году Кабуга сбежал из Руанды и скрывался в Германии, Бельгии, Кении и Швейцарии.



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