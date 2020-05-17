За два месяца правоохранители Украины выявили 72 организованные преступные группы

В Украине правоохранительными органами за два месяца разоблачено 72 организованные преступные группы. Об этом рассказала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

“В настоящее время благодаря координационным усилиям Офиса Генпрокурора увеличено количество выявленных и раскрытых преступлений. В частности, вдвое активизировалась деятельность правоохранительных органов по выявлению преступлений против окружающей среды”, — рассказала Венедиктова.

По ее словам, внедрен усовершенствованный системный механизм мониторинга организованных форм преступности.

“Как результат, правоохранительными органами всего за два месяца разоблачено 72 организованные группы. В суд с обвинительным актом в сфере противодействия организованной преступности направлено 79 уголовных производств в отношении 270 лиц, которыми совершено 625 преступлений”, — сказала Венедиктова.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении группы лиц, подозреваемых в вымогательстве 100 тыс. долларов США от чиновника Министерства экологии и природных ресурсов Украины за прекращение акций протеста, на которых они требовали его освобождения.



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За те же два месяца было также обнаружено свыше 200 уголовных правонарушений, совершенных организованной наркопреступностью.

"Раскрыто 206 уголовных правонарушений, совершенных организованной наркопреступностью. У подозреваемых изъято 609 кг наркотических средств", - срассказала Венедиктова.

Она напомнила, что была ликвидирована мощная нарколаборатория в Чернигове, где преступники изготавливали до 25 кг психотропных веществ еженедельно. Общий вес изъятых наркотиков составляет свыше 2 тонн, стоимостью около 110 млн гривен.

"Всем соучастникам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере от 750 тыс. гривен до более 1 млн гривен каждому", - рассказала Венедиктова.

По ее словам, правоохранителями Львовской области пресечена деятельность преступной организации в составе 19 человек, которая производила в 4 нарколабораториях и сбывала на территории 106 населенных пунктов Украины особо опасное наркотическое вещество. Ориентировочные объемы денежных средств, которые выведены только из платежных систем, составляют более 20 млн гривен. Досудебное расследование в настоящее время продолжается.

"В целом можно констатировать повышение эффективности разоблачения уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ", - добавила генпрокурор.

Напомним, полицейские перекрыли канал поставки наркотиков в Киев и изъяли "товар" на 110 млн грн.

Источник: УНН







