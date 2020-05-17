Месть батьки: Лукашенко отказался от российской нефти в пользу США

Недавно в сети появилась информация, что белорусский лидер планирует отказаться от российской нефти, и уже ведет переговоры о поставках из США через Польшу. Однако никто не верил, что Лукашенко решится на этот смелый шаг и месть батьки Путину считали просто слухами.

Однако 15 мая официально стало известно, что США начали поставку нефти в Беларусь в соответствии с договоренностями, достигнутыми между странами в начале года. Эти данные уже подтвердил глава МИД страны Владимир Макей.

"С удовольствием подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь", — говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД.

Белорусский дипломат отметил, что это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Беларусь 1 февраля этого года Госсекретаря США Майка Помпео и его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Макей подчеркнул, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечения устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 году и последующих годах.

"Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть потенциала торгового и инвестиционного взаимодействия, которое развивают стороны, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической сфере", — заявил дипломат.

По его словам, Беларусь ведет работу с американской стороной по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей.

Пользователи сети шутят, что угрозы Лукашенко наконец стали реальностью, а также добавляют, что в жизни главы Кремля Владимира Путина сейчас "точно черная полоса".

Источник: news.online







