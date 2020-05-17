Сколько медиков инфицировано COVID-19 - неизвестно, руководство больниц привирает

Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание, однако руководство медучреждений сообщает только о каждом втором медике с COVID-19. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“О случаях заболевания медиков нужно сообщать в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого второго медика! Расследование сегодня завершено только в 10 случаях. В 7 из которых установлена связь между профессиональной деятельностью и болезнью”, — написал Ляшко.

Он сообщил, что 15 мая была проведено очередное совещание с работниками Гоструда, Госпродпотребслужбы и Министерства здравоохранения. “На ней выясняли почему так происходит. Есть проблемы с приобщением эпидемиологов в состав профильных комиссий. Сегодня (15 мая — ред) свои объяснения предоставят руководители 5 лабораторных центров, которые не делегируют эпидемиологов в состав комиссий. Все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий”, — написал главный санитарный врач Украины и добавил, что планирует инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБтЧС), объяснив, что медики не должны “страдать из-за бюрократических процедур”.

Он добавил, что параллельно с этим обсудили вопросы совершенствования порядка расследования и учета профессиональных заболеваний в рамках реформирования системы санитарно-противоэпидемической защиты нашей страны. “Имею определенные наработки, которые представлю в ближайшее время”, — написал Ляшко.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.







