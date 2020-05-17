Всемирный день памяти жертв СПИДа: в Украине с начала года умерло более 700 человек

За январь - апрель 2020 года в Украине официально зарегистрировано 5256 случаев ВИЧ-инфекции, 1501 случай СПИДа и 733 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины и 18 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев, - сообщает Центр общественного здоровья Украины.

В ЦОС сообщают, что в Украине за четыре месяца зарегистрировано 17 новых случаев инфицирования ВИЧ среди подростков в возрасте от 15-17 лет и 31 случай среди детей в возрасте от 0-14 лет. Новые случаи заболевания СПИДом зафиксировано у 2 подростков в возрасте от 15-17 лет и в 14 детей от 0-14 лет. Также от СПИДа за январь-апрель этого года умерли 3 ребенка в возрасте от 0-14 лет.

За четыре месяца 2020 года в Украине самые высокие уровни новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Днепропетровской области - 1263, Одесской области - 1077, Донецкой области - 449 и в Донецкой области - 449.

Также высокие уровни новых случаев СПИДа зарегистрировано в Одесской области - 370 человек, по 191 лицу в Днепропетровской и Донецкой областях и 80 человек в Николаевской области.

Самые высокие уровни смертности от СПИДа зарегистрированы в Днепропетровской области - 188 человек, Одесской области - 118 человек и в Донецкой области - 63.

Людям, живущим с ВИЧ, рекомендуют продолжить принимать терапию от ВИЧ, чтобы поддерживать иммунитет, чтобы уберечься от коронавируса.

По данным ЦОС, в Украине по состоянию на 1 апреля 2020 года на учете в учреждениях здравоохранения, осуществляющих медицинское наблюдение за ЛЖВ (люди, живущие с вирусом ВИЧ ред.) находится 138 030 ВИЧ-позитивных лиц.







