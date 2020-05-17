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Коронавирус: самое важное в Украине и мире на 17 мая

Количество инфицированных коронавируса в Украине ежедневно достаточно хаотично меняется. Или ситуация стабилизируется, или просто еще недостаточно людей протестировано - таких данных в наличии нет.
По информации Центра общественного здоровья, сообщается на сайте Минздрава, по состоянию на 9:00 17 мая в Украине 18291 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 514 летальных, 5116 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 433 новых случая. В общем заболели 1301 ребенок и 3569 медиков. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 715 случаев;
  • Волынская область - 615 случаев;
  • Днепропетровская область - 837 случаев;
  • Донецкая область - 130 случаев;
  • Житомирская область - 546 случаев;
  • Закарпатская область - 885 случаев;
  • Запорожская область - 378 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1210 случаев;
  • Кировоградская область - 443 случая;
  • г. Киев - 2280 случаев;
  • Киевская область - 1197 случаев;
  • Львовская область - 1019 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 238 случаев;
  • Одесская область - 746 случаев;
  • Полтавская область - 264 случая;
  • Ривненская область - 1126 случаев;
  • Сумская область - 162 случая;
  • Тернопольская область - 1078 случаев;
  • Харьковская область - 786 случаев;
  • Херсонская область - 167 случаев;
  • Хмельницкая область - 253 случая;
  • Черновицкая область - 2694 случая;
  • Черкасская область - 372 случая;
  • Черниговская область - 108 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 12 503 пациентов, из них 1070 детей и 2916 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5788 человек, из них 231 ребенок и 653 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 238 человек, в том числе один ребенок и 20 медиков.
В целом 5116 пациентов уже выздоровели, в частности 1312 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
На 17 мая во всем мире, по данным сайта Worldometers, зафиксировано 4,743,444 случаи инфицирования коронавирусом. 313704 человека умерло, более 1 млн. 800 тыс. излечилось. Но настоящая цифра неизвестна, так как стало считаться, что Китай скрыл достоверные данные о коронавирусе.
Сейчас в мире наибольшее количество инфицированных в США - 1,507,798, за ними следует Россия, которая показывает цифру в 281,752.
Страны мира, включая Украину, ослабили карантин.

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