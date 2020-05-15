Никаких исключений: Германия отказала Северному потоку-2

Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении Северного потока-2 от правил газовой директивы ЕС: Газпром не сможет монопольно распоряжаться "Северным потоком-2". Об этом говорится в заявлении регулятора, распространенном 15 мая, сообщает Интерфакс-Украина.

«Заявка Nord Stream-2 AG на освобождение от регулирования части Северного потока-2 отклонена», — сказано в сообщении Федерального агентства.

Это решение прокомментировал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Большая победа в Берлине: только что немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту Северный поток-2 исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream-2 будет решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность!» — написал он в Twitter.

Компания Nord Stream-2 направила заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ об освобождении от норм газовой директивы в начале 2020 года. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года. Газопровод Nord Stream-2 достроен к тому моменту не был. В заявке компания привела тот аргумент, что понятие «достроен» или «окончен» не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

Специалисты считают, что теперь собственник Nord Stream-2 подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа.

Европарламент 4 апреля 2019 года принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Северный поток-2.

Среди главных положений директивы — разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих.

Это означает, что компания-оператор Северного потока-2 должна быть независимой от Газпрома, а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

На данный момент Северный поток-2 не достроен, хотя его ввод в эксплуатацию и предполагался на начало 2020 года. После введения санкций против газопровода со стороны США в конце 2019 года швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой Северного потока-2, увела свои суда.

Российское судно Академик Черский, якобы способное достроить газопровод, до сих пор не приступило к работам.







