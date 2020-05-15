Что решили на первом заседании ТКГ с обновленной украинской делегацией

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом Президента Владимира Зеленского, сообщает Офис Президента.

Первое, что Украина отметила в формате Трехсторонней контактной группы, в составе которой Украина, Россия и ОБСЕ, – это важность выполнения договоренностей лидеров «Нормандской четверки», достигнутых в ходе саммита в Париже. Особо была отмечена необходимость выполнения требований безопасности, в частности относительно соблюдения устойчивого режима тишины. В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых.

В рамках работы группы по безопасности Украина поддержала СММ ОБСЕ и в очередной раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

Украина, несмотря на карантинные мероприятия, со своей стороны полностью поддерживает реализацию мандата СММ ОБСЕ и МККК и всячески способствует этому, а также обеспечивает безусловное выполнение их мандата.

СММ ОБСЕ отметила, помимо прочего, существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного.

В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате «всех на всех», определенном в рамках Нормандской встречи 9 декабря 2019 года. Кроме того, Украина настояла на обеспечении доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины. Украинская сторона призвала к соблюдению Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (1987) и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984).

Также в очередной раз была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, в первую очередь исходя из гуманитарных критериев, и отмечено, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

В ходе работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут быть проведены в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в том числе в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля. Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

В контексте обсуждения графика работы ТКГ Украина в очередной раз подчеркнула готовность работать в формате 24/7.

Также украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической группы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики.







