Коронавирус в мире и в Украине: самое важное за 15 мая

Общее количество умерших от последствий инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 302 418 человек. В свою очередь, выздоровели 1 587 893 человека. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

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Всего в мире 4 442 163 инфицированных. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 417 774), Россия (252 245), Великобритания (234 440), Испания (229 540), Италия (223 096), Бразилия (203 165), Франция (178 994), Германия (174 478) и Турция (144 749).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 85 898 человек, Великобритании — 33 693, в Италии — 31 368, Испании — 27 321 и во Франции — 27 428. В Китае в целом — 4637, без изменений уже более двух недель.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 456 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.



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В Украине зафиксировано уже 17 330 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Об этом сообщает Центр мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 17 330 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 483 инфицированных.

Вследствие болезни в целом умерли 476 человек, из них 48 детей и 142 медики, 20 человек умерло за последние сутки.

Также 4 473 человек выздоровели, из которых 330 - за последние сутки.



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За прошедшие сутки в Украине сделали почти 9 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, самое большое количество с начала эпидемии в стране, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"За прошедшие сутки сделано 8 996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии", - сказал Степанов.

Также он добавил, что в разрезе регионов за прошедшие сутки больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Черновицкой области - 84, Волынской - 47 и в Киеве - 56.







