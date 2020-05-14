Коронавирус. Детей от суррогатных мам не могут забрать биологические родители

На официальном сайте одной из киевских клиник распространено видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства от иностранцев, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Об этом сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
"Украина снова попала в эпицентр скандалов по защите прав детей, рожденных методом суррогатного материнства. В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространено видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства от иностранных граждан разных стран", - написала Денисова.
По ее словам, этот видеоролик является "подтверждением, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной", а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".
"Это свидетельствует о том, что государством не предпринимаются все необходимые меры по защите прав детей и достойному отношению к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать", - отметила Денисова.
Омбудсмен отметила, что суррогатное материнство в Украине - проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан.
"Обращаюсь к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущении бесконтрольного вывоза детей за границу", - написала Денисова.
Омбудсмен предлагает изменить законодательство о суррогатном материнстве в Украине.
* * *
Людмила Денисова также заявила, что родители из-за рубежа могут обратиться к ней с соответствующим заявлением, чтобы она помогла решить вопрос их въезда и выезда из Украины во время карантина, чтобы забрать детей.
“Мы все вчера видели это видео, которое выложили на сайте одной из Киевских клиник, в том числе и в социальных сетях о том, что в одном из киевских отелей находится 46 детишек, которые только рожденные и им нужна помощь, чтобы выехать к своим родителям. Мы сразу отреагировали и направили обращение к руководителю Нацполиции, к министру здравоохранения и министра социальной политики, чтобы они вмешались по правам детей в законодательстве Украины относительно суррогатного материнства”, — сказала Денисова.
По ее словам, ее представители сразу выехали в этот отель для выяснения обстоятельств.
“Там находился 51 ребенок, из них 15 детей были с родителями. 36 детей, на видео можно было увидеть, они находились в двух комнатах. На всех них выписаны свидетельства о рождении, родители всех этих детишек являются гражданами иностранных государств, можно сказать, что 23 ребенка это Китай, Германия, Испания, Франция, Италия, Болгария, Италия, Румыния, США. То есть государства очень разные”, — добавила Денисова.
Омбудсмен отметила, что родители 15 детей успели приехать в Украину в начале установленных карантинных ограничений, но не могут уехать. А касательно всех остальных детей родители не могут приехать из-за рубежа.
“Нам сообщили, что они обращались в МИД Украины, чтобы они помогли решить этот вопрос, родители и клиника, но в МИД отказали, предложили такой механизм, нужно чтобы родители обращались в посольства, а затем через обращение дипломатической ноты посольства уже им будут помогать в индивидуальном порядке. Но государства не смогли это сделать, посольства некоторые отказались. Поэтому вопрос остается нерешенным”, — добавила Денисова.
По ее словам, в целом по Украине более 100 детей ждут своих родителей. Если будет продоложен карантин по тому прогнозу, который дает МЗ, это может быть не сотня детей, а уже почти тысяча.
“Нужно выработать такой механизм, чтобы родители могли приехать за своими детьми. Сегодня утром я провела рабочее совещание с участием представителей МИД, ГМС, и мы наработали действенный механизм решения этой проблемы. Каждый из этих родителей может обратиться к уполномоченному по правам человека с соответствующим заявлением, чтобы я помогла им решить этот вопрос, въезда и выезда из Украины”, — сказала Денисова.
Также она добавила, если этим родителям необходима помощь для оформления проездных документов ребенка, она непосредственно будет обращаться к ГМС, чтобы этот вопрос решить.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Украина должна решить вопрос о суррогатного материнства для иностранцев в Украине на законодательном уровне.