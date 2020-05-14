"Дыра" в бюджете: Минфине поделился планами, как ее залатать

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что "дыру" в бюджете на 2020 год планируют перекрывать за счет привлечения внешних и внутренних источников финансирования, в частности, траншей МВФ. Об этом он сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина.

"Предполагается финансирование дефицита за счет привлечения как внешних источников финансирования, так и внутренних. Мы ожидаем в ближайшее время на восстановление программы с Международным валютным фондом. До конца мая планируется получить первый транш. И я хочу поблагодарить народных депутатов, которые сегодня проголосовали за очень важный банковский закон, который позволяет нам разблокировать работу с МВФ. Поэтому все источники заимствования предусмотрены в Государственном бюджете", - сказал Сергей Марченко.

Он добавил, что они реализуют задачи, которые предусмотрены в Государственном бюджете.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк не планирует финансировать дефицит Госдбюджета.

Также напомним, Рада приняла закон о банках, через три недели после которого Украина должна получить транш МВФ.







