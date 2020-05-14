Кабмин все же намерен создать 500 тыс. рабочих мест

В правительстве уже начали работу над созданием рабочих мест в Украине, больше всего - в сфере строительства, транспортной инфраструктуры и благоустройства. Об этом на заседании правительства Украины заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

"Относительно того в каких секторах мы планируем создать условия для рабочих мест... Работа уже идет и некоторые рабочие места уже создаются. Это не одномоментный процесс. В каких направлениях мы работаем: это строительство дорог и транспортная инфраструктура, планируется создание 154 тыс. рабочих мест, сфера благоустройства - около 150 рабочих мест. Сельское хозяйство - 85 тыс. рабочих мест", - сказал Петрашко.

Он также сообщил, что планируется создание рабочих мест на местах через субвенции. Некоторые из этих программ уже профинансированны.

"Возвращение рабочих мест в микро и малых предприятиях. Это достаточно новое направление. Исходя из совещаний с микро и малыми предприятиями ... было замечание, что некоторые из программ, которые мы ввели, не совсем соответствуют запросам, поскольку предприятия уже уволили людей ... Поэтому мы сейчас внесем некоторые изменения, чтобы большее количество предприятий смогло вернуть людей на работу ... Заполнение вакансий в государственной службе по чрезвычайным ситуациям и стимулирования предпринимательской деятельности, стимулирование инфраструктуриних проектов и другие. В общем цифра 500 тыс. очень хорошая", - рассказал министр.

Напомним, с 4 мая около 7000 работодателей подали документы для получения помощи от государства по частичной безработице, что позволит обеспечить выплаты для более 25 тыс. украинцев.







