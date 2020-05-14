Глава Одесской ОГА вызвал Нацгвардию в ответ на "неудобный" вопрос журналистки

Что нужно сделать журналисту, чтобы первый руководитель, у которого берут интервью, вызвал... Нацгвардию? Ничего особенного, нужно просто задать вопрос, на который не хочется отвечать.

Именно так поступил глава Одесской ОГА Максим Куцый. Он пригрозил журналистке Нацгвардией в ответ на её "неудобный" вопрос.

«Губернатор Одесской области Максим Куцый вызвал Нацгвардию к журналистам в ответ на прямой вопрос по неукомплектованным кареты скорой помощи, по результатам тендера, на 30000000, прибыли в Одессу, но до сих пор просто стоят на автобазе санитарного транспорта», - говорится в сообщении Телеграмм-канала https://t.me/baldtrue/1825

Это произошло в ходе беседы 12 мая.

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера и депутат Верховной Рады Владимир Арьев, комментируя это сообщение, отметили, что это статья 171 Уголовного кодекса Украины в чистом виде: препятствование журналистской деятельности.

Заинтересуется ли этим случаем ГБР? Или законы в Украине ныне действуют только избирательно?



