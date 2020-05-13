Плюсы и минусы послабления карантина в Украине — мнение эксперта

С 11 мая в Украине частично сняты карантинные ограничения. Мнением о том, как это скажется на дальнейшей жизни украинцев, делилась экономический эксперт Инна Бурба

Кабмин продлил карантин до 23 мая, но существенно смягчил его уже с этого понедельника. По-прежнему остаются закрытыми учебные и развлекательные заведения, спортзалы, междугороднее транспортное сообщение, а проезд в городском транспорте разрешен только при наличии спецпропуска. На улице можно находиться группами не более 2 человек, обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и носить маску в общественных местах.

В то же время с 11 мая украинцам стали доступны парки, скверы, прибрежные зоны, спортивные и детские площадки на открытом воздухе, музеи, летние террасы кафе и ресторанов, бытовые, парикмахерские, стоматологические услуги, а также юридические и психологические консультации.

Плюс: Психологический аспект

Безусловно, отмена ряда ограничений позитивно отразится на настроении украинцев, - комментирует послабление карантинных мер эксперт по экономическим и юридическим вопросам Инна Бурба. – Люди уже просто морально устали находиться в изоляции. На улице прекрасная погода, хочется больше бывать на свежем воздухе, общаться с друзьями, заниматься спортом. Мы отметили дома Пасху, майские праздники, практически всю весну просидели в четырех стенах, поэтому встретить последние весенние деньки на природе будет очень кстати.

Минус: Проблема Covid-19 никуда не исчезла

В то же время, нужно понимать, что проблема COVID-19 никуда не исчезла, она остается, хотя и в менее серьезных масштабах, чем ожидалось ранее. Но это не повод расслабляться и перестать соблюдать меры предосторожности, - акцентирует эксперт. - Иначе можем получить новую вспышку заболеваемости и вернуться к режиму изоляции, причем, более жесткому. Нужно быть реалистами и понимать, что система здравоохранения Украины не имеет достаточного потенциала для сдерживания распространения болезни, поэтому граждане должны, в первую очередь, сами заботиться о безопасности себя и своих близких, особенно, людей в возрасте за 70, которые составляют группу риска.

Плюс: Перезапуск экономики

С другой стороны, не менее важен перезапуск украинской экономики. Очень много представителей малого и среднего бизнеса, не имея достаточной финансовой подушки, чтобы выдержать карантинный удар, вынуждены были прекратить деятельность. Именно для них снятие ограничений сейчас, как глоток свежего воздуха, который дает надежду на быстрое восстановление.

Постепенно начинает работать сфера услуг, а это значит, что многие украинцы, чья специфика работы не предусматривает «удаленку», смогут вернуться на рабочие места. Запустится рынок недвижимости, возобновятся договора аренды, заработает ресторанный бизнес, увеличатся доходы служб такси и т.д. Это, в том числе, снизит нагрузку на государство, у которого и так катастрофически не хватает ресурсов на поддержку экономики, - отмечает Инна Бурба.

Минус: Политические спекуляции

Украина одна из немногих стран, которые ввели карантин заблаговременно, что в большей степени помогло затормозить рост числа заболевших. Нужно трезво понимать, что Covid-19 – проблема общемировая, от которой страдают все, в том числе, развитые страны, для которых экономические последствия не столь чреваты, как для стран с развивающимися экономиками, — подчеркивает Инна Бурба.— Украинское правительство не изобретало велосипед. Оно всего лишь борется с проблемой, учитывая мировые тенденции, но исходя из украинских реалий. И, как показывает социология, более 70% украинцев поддерживают такие действия.

На этом фоне попытка отдельных политсил и их представителей спекулировать на ситуации для зарабатывания баллов в свою предвыборную копилку, выглядит как откровенный саботаж. Вспомним заявления мэра Черкасс, который открыто выступил за полную отмену карантина вразрез с политикой центральной власти, в то время как еще недавно яро поддерживал введение жесточайших мер в целях безопасности.

К большому сожалению, приходится констатировать, что в условиях, когда страна нуждается в максимальной консолидации для борьбы с эпидемией, по-прежнему находятся те, для кого попытка расшатать ситуацию ради собственного пиара оказывается важнее благополучия сограждан, - отмечает Инна Бурба.

Резюмируя, эксперт отметила, что из двух ныне существующих в мире моделей противостояния COVID-19 — сдерживания и смягчения, — Украина в числе многих избрала вторую, как наиболее подходящую на текущем этапе. Спрогнозировать, окажется ли она лучше в долгосрочной перспективе, пока трудно, но очевидно, что для реанимации экономики такая модель необходима.

Напомним, что на 11 мая число заболевших COVID-19 в мире составило 4.1 млн. человек, из них 1.41 млн. выздоровели, 282 тысячи умерли. В Украине за последнюю неделю зафиксировано наименьшее число новых случаев – 416. Всего коронавирусом заболело 15 648 украинцев.