Офис президента - Гордону: экс-прокурор Крыма преступница и должна быть наказана

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич резко отреагировал на интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, известной своей антиукраинской позицией.

"Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений. Кроме этого, такие лица, которые своими действиями напрямую способствовали оккупации части территории Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан, так как искажают факты и истину в своих утверждениях", — написал он в Facebook.

Кориневич напомнил, что в Украине Поклонскую подозревают в государственной измене. По его убеждению, надлежащую оценку действиям Поклонской предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия. Поэтому сам факт интервью, когда преступнице дали возможность озвучить свою позицию, по мнению чиновника является неприемлемым.

В беседе с Гордоном экс-прокурор рассказала о своем отношении к украинскому языку и национальным песням, заявила, что Виктор Янукович "незаконно свергнутый президент", а "предателями" она считает людей, которые "захватили сегодня Украину и пытаются ее уничтожить".



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Прокуратура АРК использует интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим российским прокурором Крыма, депутатом Госдумы России Натальей Поклонской в уголовном производстве против нее. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка.

«Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка», – сказал Копийка.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что интервью Поклонской Гордону оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишен свободы, в том числе, из-за действий Поклонской.

Накануне на данное интервью также отреагировал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. Он отметил, что «лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан».

Реакции самой Поклонской и Гордона на критику данного интервью пока не последовало.



Напомним:

До аннексии Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на аннексированном полуострове.

Поклонскую избрали в Госдуму России на выборах, которые устроила Москва на полуострове. Украина и Запад не признали эти выборы.

На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран.







