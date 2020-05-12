Меркель и Шмыгаль обсудили экономические реформы и проблемы Донбасса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 12 мая, провели видеоконференцию. Об этом со ссылкой на пресс-службу федерального правительства Германии пишет Deutsche Welle.

Так, по словам представителя федерального правительства Штеффена Зайберта, главы правительств обменялись мнениями о тесных двусторонних и экономических отношениях, процессу реформ в Украине и ситуации безопасности на Востоке Украины.

Меркель пообещала Шмыгалю и в дальнейшем поддерживать взятый Украиной курс реформ, особенно в сферах децентрализации, энергетики, судебной реформы и борьбы с коррупцией. В свою очередь, премьер-министр отметил, что украинское правительство продолжит курс реформ в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ.

Во время видеоконференции Меркель и Шмыгаль также обсудили меры по сдерживанию пандемии COVID-19. Канцлер пообещала изучить все возможности поддержки Украины в урегулировании этого кризиса.

Как сообщалось в УНН, ранее Шмыгаль рассказал, что надеется на помощь Германии в переговорах с Международным валютным фондом, Всемирным банком, ЕБРР и другими финансовыми организациями.



* * *

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь в заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске будут принимать участие переселенцы как представители оккупированных территорий Донбасса, однако эта идея несет в себе признаки сепаратизма, говорится в материале "Апострофа".

Сам факт того, что Киев в принципе пытается выкристаллизовать каких-то отдельных "представителей Донбасса", пусть даже и правильных, пусть даже и патриотов Украины - это игра на поле РФ и тот же самый сепаратизм. Ретранслировать мнение жителей региона могут только законно избранные местные власти, и только в тех рамках, в которых это разрешено законом "О местном самоуправлении". Все остальные конструкции от лукавого.

По словам Ермака, отбирать людей, которых следует считать представителями ОРДЛО, будет Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины, и уже на этой неделе их имена станут известны. В зависимости от тематики переговоров, отобранных переговорщиков будут приглашать на заседания ТКГ.

Впрочем, в желании разрушить монополию на представительство "мнения Донбасса" может крыться очередная ловушка для Украины и механизм легитимизации боевиков в переговорном процессе. Ведь если Украина назначила своих представителей Донбасса, то чем же хуже назначенные Пасечник и Пушилин? Чем они отличаются?

По словам самих переселенцев, их присутствие в Минске вряд ли приблизит окончание войны.

"Любые переговоры с Л/ДНР бессмысленные, ведь решения принимаются в России. Хорошо, конечно, что на шестом году войны вспомнили, что есть еще и проукраинские жители Донбасса, и если уж мы должны имитировать переговорный процесс, то лучше дать слово проукраинским жителям региона. Не нужно отдавать эту трибуну исключительно россиянам и их сателлитам, делая вид, что на Донбассе нет другого мнения. Но любые переговоры с ДНР и ЛНР - это просто имитация. Возможно, такие переговоры смогут решить локальные вопросы, например, о перемирии на несколько дней, но это не приблизит конец войны", - говорит известный блогер из Донецка Денис Казанский.

Вероятно, привлечение переселенцев к переговорам в Минске будет происходить в рамках так называемого консультативного совета. Напомним, что об идее создания такой площадки в Минске еще в марте говорил Андрей Ермак. В совет должны были войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО с правом решающего голоса, и по одному представителю с правом совещательного голоса от РФ, Франции, Германии и ОБСЕ. Но тогда идею консультативного совета в Украине жестко раскритиковали, мол, это первый шаг к легализации Л/ДНР как стороны переговоров, а этого и добивается Россия.

"Ключевая задача России – усадить за стол переговоров официальный Киев и боевиков. С того момента, как мы сядем с ними за стол переговоров, мы формально признаем, что в Украине гражданский конфликт", - поясняет политолог из Донецка Кирилл Сазонов.







