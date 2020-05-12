Коронавирус. Все самое важное за 12 мая

Всего в мире 4 175 284 инфицированных. Общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 285 971 человек. В свою очередь, выздоровели 1 455 862 человека. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 80 397 человек, Великобритании - 32 141, в Италии - 30 739, Испании - 26 744 и во Франции - 26 646. В Китае в целом - 4637, без изменений уже более двух недель.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 347 388), Испания (227 436), Великобритания (224 332), Россия (221 344), Италия (219 814), Франция (177 547), Германия (172 576), Бразилия (169 143) и Турция (139 771).

Россия (221 344) опередила Италию (219 814) по количеству больных.

В Украине - 16 023 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них 375 за последние сутки. В общем от болезни в стране умерли уже 425 человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Подтверждено 16 023 случаи COVID-19, из них 375 за последние сутки. Болезнь подтверждено у 1 105 детей и 3 114 медиков", - говорится в сообщении.

Всего в Украине исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2 560 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 3 373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.







