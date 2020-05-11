В парках Сингапура теперь будут бегать патрульные роботы

Социальное дистанцирование стало новым популярным трендом. Следить за общественным порядком во время коронавирусного карантина теперь сложно. Именно поэтому компания по производству робототехники Boston Dynamics предложила свою помощь официальным властям Сингапура, запустив первого робота-собаку Spot в один из наиболее крупных парков города.

Постоянное напоминание о необходимости соблюдать карантин и выходить на улицу только в случае крайней необходимости будет работать только тогда, когда оно подается правильным образом – именно поэтому Boston Dynamics решила прибегнуть к своему роботу-псу Spot, который стал довольно интересным инструмента рекламы карантинных мер. В частности, робот-собака – хоть и не все готовы признать его непосредственно сходство с четвероногим другом человека – при помощи встроенной системы камер и динамиков будет не только отмечать людей, но также призывать их соблюдать все необходимые карантинные меры на время пандемии и основные принципы социального дистанцирования.

По словам ответственной команды Boston Dynamics, робот ни в коем случае не будет отмечать лица людей или каким-либо другим образом собирать о них персональные данные, поскольку основная цель такого проекта состоит в информировании людей о необходимости быть ответственным и внимательно следить за карантинными мерами.

Впрочем, запуск такого необычного и безусловно привлекающего к себе внимания робота в сингапурский парк может возыметь и обратный эффект – вполне возможно, что именно из-за него все больше людей появится в парках в ближайшее время, ведь многим интересно своими глазами увидеть многофункционального робота-собаку. Так что на данный момент времени еще пока рано говорить относительно того, насколько данный проект является продуманным и успешным, хотя Boston Dynamics говорят о том, что могут в дальнейшем выпустить еще пару роботов в парки.















