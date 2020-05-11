В интернете открыто продают фальшивые гривни: массово печатают и распространяют

В Украине поддельные гривни и доллары можно купить просто в интернете. Фальшивомонетчики целыми партиями распространяют лжекупюры, которые потом попадают на рынки, в обменники и даже банкоматы. Такие "деньги" могут оказаться в кошельке любого украинца.

В крупных городах работает система "кладов", когда украинцам предлагают получить крупную сумму и прячут ее в разных районах – в щелях домов, в канализационных люках, в кустах.

После покупателю присылают скриншот карты, на которой специальной пометкой указывается место, где запрятаны фальшивки. "Кладмены" (те, кто оставляет такие "клады"), не знают, на кого работают и кому оставляют "тайники", а покупатели не знакомятся ни с продавцами, ни с курьерами.

Второй вариант – получить фальшивку просто по почте. Продавцы предлагают воспользоваться "Новой почтой". В самой компании неоднократно поясняли: если посылка правильно упакована, проверять ее не могут. Поэтому иногда украинцы используют почтовые службы, чтобы отправить несколько граммов марихуаны или стопку ненастоящих купюр.

Продавцы фальшивок убеждают: и гривни, и доллары самого высокого качества. Их якобы не распознает даже банкомат. Но и цена у таких "денег" высокая. Например, за 1500 фальшивых долларов возьмут 600 настоящих и в биткоине.

"Закладки", или "клады", делают в Днепре, Киеве, Одессе, Харькове, Мариуполе. В других населенных пунктах свои фальшивки можно получить в замаскированной посылке. Правда, работают фальшивомонетчики при условии 100% предоплаты, а если в какой-то момент продавец просто исчезнет, добиться возвращения средств будет невозможно.

Но и тут участники теневого рынка нашли выход. В Даркнет на специальной площадке каждого, кто разместил сообщение, проверяют модераторы. Наркотики, чужие паспорта, адреса, кредитки и фальшивки покупают только у тех, кто уже имеет положительную историю на "форуме" и кто прошел верификацию модераторов.

Сами модераторы имеют свою долю от продавцов. Чтобы разместить объявление, нужно купить абонемент на месяц-год.

"Бизнес работает слаженно. В 2017-м вообще несколько миллионов продали. Проблем не будет. Главное – побыстрее избавиться и особо не светить деньгами. Ну и не жадничать. Не надо идти и в один день все деньги "сеять". По чуть-чуть", – делится опытом один из покупателей на форуме.

Он профессионально зарабатывает на фальшивках уже несколько лет. Покупает небольшими партиями. Иногда тут же на форуме находит "обнальщиков". Они за небольшой процент соглашаются принять деньги на свою банковскую карту и потом пополнить на них, например, кошелек в криптовалюте.

Главный плюс работы с фальшивками – автономность. Руководить делом можно даже из тюрьмы. К примеру, одну из крупнейших групп задержали несколько лет назад в Одессе. При себе у них было $500 тыс. и заготовки на гривневые банкноты.

Как оказалось, руководил группой заключенный прямо из СИЗО. Структура бизнеса выглядит следующим образом:

Организатор схемы – чаще всего закупает крупные партии у тех, кто печатает "деньги" на оборудовании или ввозит их из-за границы, иногда сам содержит производство;

Региональные лидеры – находят продавцов и "кладменов", связывают первых со вторыми, координируют работы и следят за поставками; с организаторами "лидеры" лично не знакомы;

Продавцы – находят клиентов, общаются с ними, получают свой процент с каждой сделки, связываются с "кладменами": объясняют, где забрать "клад" и куда его передать;

Курьеры ("кладмены") – низшая ступень в преступной иерархии; получают товар, доставляют его и иногда делают пометке на карте. Они ни с кем не знакомятся, не задают вопросов и чаще всего попадаются полиции.

Доллары и гривни часто печатают в России, а потом распространяют во всех ближайших странах. Правда, свои умельцы есть и у нас. "Высококачественную печать банкнот номиналом 100 и 50 долларов США фальшивомонетчики осуществляли в промышленных масштабах с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины", – рассказали в пресс-службе СБУ об одной из группировок.

Отметим, изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, согласно ст 199 Уголовного кодекса, караются до семи лет тюрьмы. А если в схеме участвует группа лиц – 12 лет.

Источник: obozrevatel







