Огонь на Донбассе не прекращается: Украина в ООН призвала Россию слушаться Гутерреша

В постоянном представительстве Украины при ООН обратили внимание на очередные обстрелы с нарушением минских договоренностей на Донбассе, и призвали Россию прислушаться к мирным инициативам Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша во время пандемии. Об этом говорится в заявлении постпредства Украины при организации в Facebook.

"15 нарушений режима прекращения огня на Донбассе только 10 мая привели к ранению 4 украинских солдат. Было использовано оружие, запрещенное согласно минским договоренностям. Мы призываем Российскую Федерацию прислушаться к призыву Генерального секретаря ООН относительно глобального прекращения огня и заставить замолчать свое оружие на востоке Украины", - указали в поспредстве Украины при ООН.

Напомним, 10 мая боевики на Донбассе 15 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые.







