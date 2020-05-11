Энергетический рынок Украины в глубоком кризисе: эксперт Ольга Кошарная

Потребление электроэнергии в Украине в целом снизилось на 10%, сообщила в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная. Нельзя было вводить рынок электроэнергии без ликвидации перекрестного субсидирования по ценам для промышленности и населения, единственный выход сейчас, считает она, цены на электроэнергию для населения довести до рыночного уровня.

"У нас объемы потребления электроэнергии начали падать еще в конце 2019 года. В этом году тенденция продолжилась, и когда на все еще наложился карантин, когда и средние, и малые предприятия перестали работать, в общем произошло падение потребления на 10%. Это большая цифра", – сказала эксперт.

По ее словам, кризис в отрасли был предсказуем.

"Нельзя было вводить рынок электроэнергии с 1 июля 2019 года без ликвидации перекрестного субсидирования по ценам для промышленности и населения. В законе четко указано: ликвидация перекрестного субсидирования. Это требование не выполнено. Кто ответственный? Нацкомиссия регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг. В переходных положениях закона записано: рассчитаться с долгами. А происходило наращивание долгов перед энергогенерирующими компаниями. И у нас сложилась катастрофическая ситуация", – отметила Кошарная.

Она считает, что причиной ситуации стала несогласованность действий ведомств, ответственных за подготовку к открытию рынка энергетических услуг.

"Надо было создать в Кабмине координационный центр и всем вместе готовиться к энергорынку. Вместо этого госкомпании на энергорынке разошлись по разным министерствам и каждый готовился к рынку так, как считал нужным. В итоге все оказались не готовы к рынку. "Укрэнерго", например, не сделало нормальное программное обеспечение для коммерческого учета, не ввели рынок дополнительных услуг. Сегодня госкомпания "Укргидроэнерго" несет убытки, потому что по команде диспетчеров "Укрэнерго" она должна днем заполнять хранилища для ГАЭС по бешеной цене в 1,5 грн, а не по ночной, как это всегда было. Так нельзя. Энергетика – базовая отрасль экономики. А у нас решения принимаются без экономических просчетов. И я считаю все происходящее сегодня развалом государственного управления", – подчеркнула собеседница.

По ее мнению, тарифы на электроэнергию надо пересматривать, но накануне местных выборов это не решатся сделать.

"Тарифы и цена разные вещи. Тарифы для населения устанавливает нацкомиссия. А цена определяется на рынке. И вот цена электроэнергии для промышленности на сутки вперед выросла на 46%. Этот рост будет заложен в стоимость товаров и услуг. Все в конечном итоге оплатит население. В перспективе точно цены вырастут на товары и услуги. Меня поражает решение комиссии не повышать тарифы. Да, это надо было делать еще с 2017 года. Но у нас же выборы! Единственный выход сейчас – сравнять цены для населения и промышленности, довести их до рыночного уровня. Но опять-таки никто накануне местных выборов это не сделает. Нет государственного мышления. Осталась только ориентация на электоральные симпатии. Но я хочу напомнить, что повышение цены заложено в законе, и это нужно было сделать еще до 1 июля 2019 года", – резюмировала Кошарная.

8 мая исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец призвала правоохранительные органы расследовать доведение энергетической отрасли Украины до банкротства. По ее словам, отрасль переживает самый сложный кризис за 20 лет. На рынке накопились многомиллиардные долги: НЭК "Укрэнерго" задолжала ГП "Гарантированный покупатель" 13 млрд грн, "Гарантированный покупатель" – "Энергоатому" 5 млрд грн. 12 млрд грн не получили производители из ВИЭ. Потребители задолжали 5 млрд грн НЭК "Укрэнерго". 700 млн грн – это долги перед "Укргидроэнерго". ТЭС получили 3 млрд грн убытков.

28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% – до 138 млрд кВт-ч. Документ опубликован на сайте Минэнерго.

Издание LB.ua поясняло, что новый энергобаланс должен решить проблемы в отдельных отраслях энергетики. В атомной энергетике – это регулярная смена нагрузок на блоки АЭС из-за падения спроса, проведение ремонтных работ, а также оздоровление финансового состояния НАЭК "Энергоатом". В угольной энергетике – вынужденное приостановление работы шахт и около 40 тыс. шахтеров, а также рекордное количество угля на складах, которое сформировалось из-за увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, уменьшения потребления. В гидроэнергетике – существенное уменьшение генерации (до 40%) из-за недостаточно высокого уровня воды в реках в связи с нехваткой осадков зимой и весной.

В дальнейшем министерство планирует ввести еще ряд мер: реформировать систему PSO, чтобы НАЭК "Энергоатом" мог получать рыночную стоимость за свою электроэнергию.

7 мая в Государственном бюро расследований сообщили, что начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, связанных со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций.

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Компания ДТЭК Энерго украинского миллиардера Рината Ахметова рассматривает возможность вывода из простоя угольных предприятий ДТЭК Павлоградуголь и ДТЭК Добропольеуголь. Об этом в ходе онлайн-совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды заявил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

«Мы проанализировали утвержденный баланс, мы видим, что уголь востребован, то есть для обеспечения баланса, который был утвержден, мы подготовили и подали министерству угольный баланс. Мы видим, что нам необходимо вывести Павлоградуголь с 15 мая, Добропольеуголь — с 1 июня», — заявил Сахарук.

Также он добавил, что в настоящий момент из-за простоя предприятий не работают 26 тыс. человек. По словам Сахарука, для выполнения прогнозного баланса по производству электроэнергии эти угольные предприятия нужно вывести из простоя именно в эти даты.

Кроме того, гендиректор ДТЭК Энерго призвал правительство утвердить экономический баланс энергорынка Украины для того, чтобы компании могли прогнозировать будущие поступления.

Напомним, что решение о выводе в простой крупнейшего угольного предприятия Украины Павлоградуголь компания Ахметова приняла в середине апреля. Тогда в компании это решение аргументировали отсутствием средств для выплаты заработной платы сотрудникам предприятия. Шахты Добропольеуголь простаивали с 1 апреля.



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Минэнерго опубликовало обновленный прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год, который предусматривает снижение производства на всех электростанциях Украины, кроме теплоэлектроцентралей и возобновляемых источников энергии.

По данным Укрэнерго, общее уменьшение производства электроэнергии составляет 5,9% (до 143 млрд кВт·ч).

При этом снижение производства на АЭС прогнозируется на 8,6% (до 73,7 млрд кВт·ч), на ТЭС – на 7,8% (до 38,9 млрд кВт·ч), на ГЭС – на 4,8% (до 4,85 млрд кВт·ч).

При этом производство на ТЭЦ сохранится почти на том же уровне – 11,1 млрд кВт·ч. А “зеленые” электростанции должны выработать 11,37 млрд кВт·ч.

Также Украина планирует импортировать из ЕС 4,9 млрд кВт·ч.

Экспорт электроэнергии прогнозируется около 7 млрд кВт·ч, из которых в страны ЕС – 6,6 млрд кВт·ч.



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В апреле стоимость электроэнергии для предприятий на рынке "на сутки вперед" снизилась на 9%, а сам рынок упал почти на 28%.

На фоне падения потребления во время карантина в апреле цена электроэнергии для предприятий упала на 9% до 1,24 грн за кВт ч. Об этом сообщает пресс-центр Оператора рынка.

"ОЭС Украины: средневзвешенная цена электроэнергии на РДН на 9,24% меньше, чем цена в марте, и составляет 1 243,87 грн / МВт-ч (без НДС)", - говорится в сообщении.

На внутреннесуточном рынке средневзвешенная цена электроэнергии в апреле уменьшилась на 9,7% - до 1228,62 грн / МВт-ч.

"Торговая зона Остров Бурштынской ТЭС: цена электроэнергии по сравнению с мартом уменьшилась на 18,3% и составляет 1389,43 грн / МВт-ч (без НДС)", - сказано в сообщении.

В то же время, в апреле на 27,9% уменьшился общий объем купли-продажи электроэнергии - до 3,3 тыс ГВт-ч.

Объемы торгов на РДН и ВГС в апреле составляли 29,9% от общего потребления электроэнергии всем категориям украинских потребителей.

Отметим, ранее средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" падала до исторического минимума - 606,26 грн / МВт-час.

Напомним, Минэнерго обновило прогнозный баланс электроэнергии на 2020 год, который предусматривает снижение производства на всех электростанциях Украины, кроме теплоэлектроцентралей и возобновляемых источников энергии.

Для решения кризисной ситуации в энергетике НКРЭКУ предлагает повысить стоимость электроэнергии для населения.





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Правительство решило поддержать украинцев во время карантина рекордным ростом цен на электроэнергию. На этот раз решили остановить блоки государственных атомных электростанций, производящих дешевую электроэнергию. И вместо них покупать втридорога у угольных станции, большинство из которых принадлежат частной компании ДТЭК.

По странному стечению обстоятельств именно там раньше работал действующий Премьер Денис Шмыгаль.

Проект баланса энергосистемы правительство рассмотрело в понедельник, и сразу прислало Энергоатому новый, доработанный график работы. В Кабмине объясняют — все из-за снижения потребления электроэнергии.

Однако, затянуть пояса почему-то заставляют АЭС. Но производство энергии на угольных станциях возрастет с 20 до 30%. А 10 из 15 теплоэлектростанций в Украине принадлежат частной компании ДТЭК. Поэтому эксперты предполагают — решение готовили именно для них.

Причем атомная энергия чистейшая и самая дешевая, а предпочтение отдают тепловой, для производства которой сжигают уголь, и которая стоит в три раза дороже, чем атомная.

И это далеко не первый подарок правительства частному энергомонополисту. Перед этим был запрещен импорт электроэнергии, а затем и импорт угля. Результат не замедлил и цена электричества рекордно выросла. Сегодня она в два раза выше, чем в странах Евросоюза. А платить за такой подарок монополисту будут все. Эффект почувствует каждый из нас, просто зайдя в магазин.

На сколько еще нужно повышать цену электроэнергии, чтобы удовлетворить аппетиты частного монополиста, в правительстве не говорят. Но заплатит за это каждый украинец.



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ГБР расследует ограничение выработки электроэнергии на АЭС

Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины. Об этом сообщает пресс служба ГБР.

Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работу на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний.

В связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убытков Государственному бюджету Украины и банкротства объекта государственной собственности, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.







