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Политика / Скандал
Вчера, 22:30
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В Праге неизвестные установили унитаз на месте памятника Коневу

Полиция столицы Чехии Праги расследует обстоятельства появления на месте демонтированного памятника советскому военачальнику Ивану Коневу унитаза. Об этом сообщает Novinky.cz.

В полиции пока не уверены, будут ли возбуждать дело и по какой статье.

Унитаз появился на постаменте демонтированного памятника Коневу на площади интербригад в районе Прага-6 в ночь на 9 мая.

Мэр района Ондржей Колар осудил действия неизвестных, унитаз убрали муниципальные власти.

Напомним, в районе столицы Чехии Прага-6 3 апреля был демонтирован памятник Коневу. Монумент будет перенесен в создаваемый Музей памяти XX века.

Снятие скульптуры вызвало резкую критику со стороны России, ее Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма.



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