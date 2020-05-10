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Вчера, 21:30
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Невезучий Саакашвили: Грузия потребовала от Украины выдать его как преступника

Грузия потребовала от Украины экстрадировать Михеила Саакашвили, который назначен руководителем Исполнительного комитета реформ. Об этом глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил в эфире телеканала Imedia, передает "112 Украина".

"У нас была бы совершенно другая реакция, если бы Саакашвили был просто гражданином Украины, а не находящимся в розыске и осужденным в Грузии", – сказал глава МИД.

Он добавил, что Грузия обращалась к украинским властям с этой просьбой, но реакция его не устроила.

"К сожалению, представители украинских властей в сегодняшних комментариях пропустили именно это обстоятельство", – сказал Залкалиани.

Министр подчеркнул, что в международной практике стратегическое партнерство предусматривает уважение суверенитета друг друга.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Саакашвили отреагировал на назначение и сообщил, что 7 мая лично встретился с президентом Украины. Встречу он назвал "продолжительной и интересной".

Грузия в ответ на это отозвала посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новое назначение бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной государственной администрации. В соцсетях появилось много шуток и фотожаб.



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