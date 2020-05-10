Россия считает, что США преуменьшает роль СССР в победе над нацизмом

Россия "возмущена" попыткой Соединенных Штатов преуменьшить роль Советского Союза в победе над нацистской Германией и планирует по этому поводу "серьезный разговор" с официальными представителями Вашингтона. Такое заявление распространило Министерство иностранных дел России 10 мая, передает УНН со ссылкой на "Интерфакс".

"Вызывают крайнее возмущение попытки искажения результатов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны (имеется в виду СССР, в составе которого против Германии воевали не только русские, но и другие народы - ред.), которые не прекращаются в Вашингтоне даже в праздничные дни всеобщего празднования 75-го юбилея Победы ", - говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Поводом для такого заявления Москвы стало сообщение в Instagram, обнародованнjt от имени Белого дома.

"8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацизмом! Американский дух всегда в конце концов побеждает", - говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 9 мая - это не время для рекламных кампаний и соревнований лозунгов, ведь для чествования подвига каждого, кто приближал победу главная искренность.







