Власть в Пекине признала просчеты во время пандемии COVID-19

Китай признал, что стремительное распространение коронавируса обнажило пробелы в системе здравоохранения. Китайские чиновники пообещали реформировать систему профилактики инфекционных заболеваний. Об этом сообщает Reuters.

В ответ на нынешнюю пандемию COVID-19 власти Китая объявили реформу методов профилактики инфекционных заболеваний и системы раннего оповещения эпидемий, заявил представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Ли Бин.

"Эпидемия коронавируса стала значительным испытанием квалификации нашего правительства и разоблачила пробелы в системе здравоохранения и борьбы с серьезными эпидемиями", отметил чиновник. В борьбе против эпидемий нужно быть готовым к обработке и оценки больших объемов данных, отметил чиновник.

По мнению Ли Бина, искусственный интеллект и облачные вычисления должны применяться для лучшего анализа заболеваемости, распространение вируса и оптимального распределения необходимого медицинского оборудования и материалов. Нужно также улучшить систему медицинского страхования и складирования товаров первой необходимости, подчеркнул чиновник.

Ведомство здравоохранения КНР создаст "централизованную, единую и эффективную" систему для более быстрого реагирования на подобные кризисы, заверил Ли.

Накануне власти Китая пообещали поддержать расследование причин пандемии COVID-19 под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это должно стать глобальной ответом на нынешнюю коронавирусной кризис. Китай впервые сообщил ВОЗ о выявленных в мегаполисе Ухань случаи нового вируса в конце декабря 2019 года.

До сих пор считалось, что распространение коронавирусной инфекции по миру началось именно в декабре прошлого года на территории материкового Китая. За рубежом власти Поднебесной подвергается резкой критике за вялую реакцию на вспышку заболевания в Ухане. Особенно жестко действия Пекина по борьбе с коронавируса критикует Вашингтон.

Напомним, с начала пандемии в мире вирусом SARS-CoV-2 заразились более 3,97 миллиона человек, а число жертв вызванного им легочного заболевания превысило 276 000 человек. От болезни в мире выздоровели 1,338 миллиона пациентов.

Напомним: ситуация в Китае неоднозначная, там началась новая вспышка SARS-CoV-2







