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Вчера, 19:30
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Коронавирус: пандемия продолжается, в Украине инфицировано уже 15 000

По состоянию на 10:00 за последние сутки COVID-19 в Украине заболели 522 человека, из них 30 детей и 110 медработников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает МОЗ.

"За прошедшие сутки заболело 522 человека, из них 30 детей и 110 медработников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев, при этом 151 пациент выздоровел", - сказал Степанов.

В общем, за все время пандемии, заболело 15 232 человека, из них 1 056 детей и 2 964 медработника, при этом в целом выписаны 3 060 человек, а летальных случаев 391.

Также министр сообщил, что за минувшие сутки совершено 7 301 исследования методом ПЦР.

"За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 89, Львовской области - 54 и Ровенской области - 49", - отметил Степанов.

Как ранее сообщал УНН, сутки от COVID-19 в Украине умерли 15 человек.



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