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МККК: в результате конфликта на Донбассе пропало без вести около 1000 человек

МККК разыскивает 750 человек, пропавших без вести в результате конфликта на Донбассе. Об этом сообщили в Красном Кресте. Представительства организации продолжают собирать информацию о пропавших.

"За время нашей работы в Украине мы разработали собственную базу данных по пропавших без вести. Мы заносим в нашу базу случаи, которые рассказали нам родственники пропавшего человека, которые обратились к нам и попросили найти своих близких. Поэтому наш список не является репрезентативным для всех пропавших без вести. Сегодня у нас около 750 открытых дел, все эти лица исчезли в результате конфликта на Донбассе", - сообщили в МККК.

К тому же в МККК напомнили, что сейчас представительства организации собирают информацию о пропавших в разных городах Украины.

"Делегация МККК в Украине имеет специальный отдел, который занимается потребностями пропавших людей и восстановлением семейных связей. Кроме того, у нас есть офисы в Донецке, Луганске, Славянске, Северодонецке и Мариуполе, где также работают специалисты отдела", - отметили в организации.

МККК и Министерство по делам ветеранов подписали меморандум о сотрудничестве по розыску пропавших в результате конфликта людей.



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